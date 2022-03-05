Fatih Özgökçen: 'O Şampiyonlar Ligi müziği çalacak'

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, Galatasaray karşılaşmasındaki 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Özgökçen "Taraftarlarımızın stadı doldurmasını hep söyledik. Bugün 30 bin kişi vardı, sonuçlarını hep birlikte gördük. Bunaltıcı baskılarıyla Galatasaray'ın top oynamasına izin vermediler ve takıma ekstra bir motivasyon sağladılar. Ben buradan tekrar teşekkür ediyorum taraftarlarımıza" ifadelerini kullandı.



Takımın hedefi için de açıklama yapan Fatih Özgökçen, "Bu aşamadan sonra, kalan maçlar ne gösterir bilmiyoruz ama Konyaspor'un sağlam hedefi ikincilik. İkincilik için mücadele edeceğiz. Bu stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğini canı gönülden istiyoruz." diye konuştu.





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