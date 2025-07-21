Fatih Karagümrük, Mustafa Berk Özköroğlu'nu kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, kanat oyuncusu Mustafa Berk Köroğlu'nu kadrosuna kattı.Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.Son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karaköprü Belediyespor forması giyen futbolcu, geçen sezon 33 maçta 11 gol kaydetti.Fatih Karagümrük, 19 yaşındaki futbolcusu Barış Kalaycı'yla da 2028-2029 sezonuna kadar sözleşme uzattı.