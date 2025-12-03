Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, deplasmanda 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.



Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 5-2 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 10, 38 ve 90. dakikalarda Andre Gray, 12. dakikada Serginho ve 22. dakikada Atakan Çankaya kaydetti.



Esenler Erokspor'u iki golü ise 28 ve 51. dakikalarda Altar Han Hidayetoğlu'ndan geldi.



Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük tur atlayan taraf oldu ve organizasyonda adını grup aşamasına kaldı. Esenler Erokspor ise turnuvaya veda etti.



