03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-046'
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Fatih Karagümrük, kupada 5 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, deplasmanda Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek organizasyonda grup aşamasına kaldı.

calendar 03 Aralık 2025 17:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, deplasmanda 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. 

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 5-2 kazandı. 
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 10, 38 ve 90. dakikalarda Andre Gray, 12. dakikada Serginho ve 22. dakikada Atakan Çankaya kaydetti.

Esenler Erokspor'u iki golü ise 28 ve 51. dakikalarda Altar Han Hidayetoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük tur atlayan taraf oldu ve organizasyonda adını grup aşamasına kaldı. Esenler Erokspor ise turnuvaya veda etti.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.