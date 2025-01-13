Fatih Karagümrük, Andre Gray'i kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Jamaikalı futbolcu Andre Gray'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Fatih Karagümrük, Andre Gray'i kadrosuna kattı
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13 Ocak 2025 16:49
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Andre Gray'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jamaikalı forvet Andre Gray'i kadromuza kattık. Burnley, Watford ve QPR gibi önemli takımlarda forma giyen Gray, 494 maçta 171 gol ve 55 asistlik performansıyla dikkati çekiyor. Milli formayla da 3 golü bulunan Gray'e hoş geldin diyor, Solwie Energy Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

2023'te Yunanistan'ın Aris, 2024'te Suudi Arabistan'ın Al Riyadh takımlarında top koşuran Gray, son olarak İngiltere'de Plymouth forması giydi.

İşte Fatih Karagümrük'ün o paylaşımı:



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