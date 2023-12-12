Faruk Koca'nın fair-play ödülü gündem oldu!

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın geçen yıl aldığı fair-play ödülü gündeme oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Faruk Koca'nın fair-play ödülü gündem oldu!
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12 Aralık 2023 03:03
Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü sonrası uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının bitiş düdüğü sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Koca'nın bu saldırısı infial yaratırken, sarı-lacivertli idareciye geçen yıl verilen fair-play ödülü de yeniden gündem oldu.

TFF, geçtiğimiz yılın ekim ayında Faruk Koca'ya fair play ödülü vermişti.

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