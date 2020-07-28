Fabrice N'Sakala'dan Alanyaspor'a veda

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Alanyasporlu Fabrice N'Sakala takım arkadaşlarına veda etti.

Haber; Milliyet
Fabrice N'Sakala'dan Alanyaspor'a veda
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28 Temmuz 2020 11:39
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala son maçı öncesi takım arkadaşlarına veda etti.

Ayrılığı Instagram'dan duyuran N'Sakala, hikayede video paylaşarak takım arkadaşlarına 'Birlikte oynayacağımız son maçımız. Beni özleyecek misiniz?' diye tek tek sordu.

Beşiktaş'a transferi artık kesin olan N'Sakala'nın önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.





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