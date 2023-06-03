F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Red Bull pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası İspanya Grand Prix'sine 1.sıradan başlayacak.
Hollandalı pilot, 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 12.272 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Verstappen'in 0.462 saniye arkasındaki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.520 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.
Barselona şehrindeki 66 turluk yarış, Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Hollandalı pilot, 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 12.272 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Verstappen'in 0.462 saniye arkasındaki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.520 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.
Barselona şehrindeki 66 turluk yarış, Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
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