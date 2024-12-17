Eyüpspor, sahasında dört golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Eyüpspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, sahasında dört golle turladı
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17 Aralık 2024 14:52
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Eyüpspor'un galibiyet gollerini 27. dakikada Emre Mor, 34.,51, 62'de ikisi penaltıdan olmak üzereGianni Bruno kaydetti. Etimesgut'un tek golü ise 44. dakikada Nihat Koç'tan geldi.

Eyüpspor bu galibiyetle beraber adını bir üst tura yazdırdı
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