Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan maçı İstanbul temsilcisi ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazandı.



Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 47 ve 87. dakikalarda Friday Eze, 51. dakikada Uğur Demirok ve 80. dakikada Recep Niyaz attı.



Eyüpspor'da Uğur Demirok, 25. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligdeki puanını 17'ye çıkardı. Manisa FK 11 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Manisa FK ise sahasında Altay'ı ağırlayacak.





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