Spor Toto 1. Lig'i 30. haftasında Eyüpspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Eyüp Stdyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Erzurumspor 40. dakikada Estrela ile öne geçerken, Eyüpspor bu gole 87. dakikada Uğur Demirok ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 54, Erzurumspor FK 26 puana yükseldi.
Eyüpspor, ligde gelecek hafta Altınordu deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Erzurumspor 40. dakikada Estrela ile öne geçerken, Eyüpspor bu gole 87. dakikada Uğur Demirok ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 54, Erzurumspor FK 26 puana yükseldi.
Eyüpspor, ligde gelecek hafta Altınordu deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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