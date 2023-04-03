Eyüpspor - Erzurum maçında kazanan yok

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eyüpspor - Erzurum maçında kazanan yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2023 22:33
Spor Toto 1. Lig'i 30. haftasında Eyüpspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Eyüp Stdyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Erzurumspor 40. dakikada Estrela ile öne geçerken, Eyüpspor bu gole 87. dakikada Uğur Demirok ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor 54, Erzurumspor FK 26 puana yükseldi.

Eyüpspor, ligde gelecek hafta Altınordu deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery