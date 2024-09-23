Eyüpspor'dan Tayfur Bingöl açıklaması!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Beşiktaş maçı sonrası penaltıya sebebiyet veren Tayfur Bingöl için açıklama yaptı.





Fatih Kulaksız Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İyi bir mücadele verdik ama maalesef bir penaltı ile kaybettik. Tayfur Bingöl, Eyüpspor'u onuru ve gururu ile temsil eden bir futbolcudur. Penaltı pozisyonu saliselik bir olay. Burada art niyet aramak hem Eyüpspor'a hem de oyuncumuza çok büyük saygısızlık olur. Bu bizim asla kabul edeceğimiz bir olay değil."



"GURUR DUYUYORUZ"



"Çok güzel bir futbol akşamı oldu. Biz bu takımı 2. Lig'den alıp 3 yıl içinde Süper Lig'e çıkardık. Eyüpspor futbol piyasasına çok önemli bir teknik direktör kazandırmaya çalışan önemli bir kulüp konumuna geldik. Bugün konuşulması gereken bizim sahaya gösterdiğimiz performans. Biz 5-6 yıldır hiç hakem konuşmadık. Bizim pozisyonumuz da onların pozisyonu da penaltıydı bence. Bizimki talihsiz bir penaltı oldu. Eyüpspor tam bir teknik direktör takımı. Arda hoca çok önemli bir teknik adam adayı. Gurur duyuyoruz. Bu akşam yenildiğimiz için üzüldük ama performanstan dolayı gurur duyduk."



"TAYFUR BİNGÖL ÇOK ÜZGÜN"



"Tayfur Bingöl'e üzülmemesi gerektiğini söyledik. Tayfur Bingöl inanılmaz üzgün. Yıkılmış bir durumda. Onun adına talihsiz bir akşam oldu. Biz oyuncumuzun arkasındayız. Kimse art niyet aramasın."



