12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-133'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-031'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Eyüpspor'dan Emre Belözoğlu'na teklif!

Eyüpspor, cumartesi günü teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştü ve teklif yaptı. İstanbul ekibi, Belözoğlu'nun vereceği yanıtı bekliyor. Emre Belözoğlu henüz kararını vermedi.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NA TEKLİF

Sezona Selçuk Şahin ile başlayan ve Kocaelispor maçının ardından Şahin ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu ile masaya oturdu.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Eyüpspor, cumartesi günü teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştü ve teklif yaptı. İstanbul ekibi, Belözoğlu'nun vereceği yanıtı bekliyor. Emre Belözoğlu henüz kararını vermedi.

BELÖZOĞLU YERİNE EROL BULUT


Süper Lig'de bu sezona Antalyaspor ile başlayan Emre Belözoğlu, Rizespor ile oynanan maçta taraftarın da tepki göstermesinin ardından görevinden ayrılmıştı. Antalyaspor, Emre Belözoğlu sonrası Erol Bulut ile anlaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
