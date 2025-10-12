Eyüpspor'dan Emre Belözoğlu'na teklif!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor.Sezona Selçuk Şahin ile başlayan ve Kocaelispor maçının ardından Şahin ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu ile masaya oturdu.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Eyüpspor, cumartesi günü teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştü ve teklif yaptı. İstanbul ekibi, Belözoğlu'nun vereceği yanıtı bekliyor. Emre Belözoğlu henüz kararını vermedi.Süper Lig'de bu sezona Antalyaspor ile başlayan Emre Belözoğlu, Rizespor ile oynanan maçta taraftarın da tepki göstermesinin ardından görevinden ayrılmıştı. Antalyaspor, Emre Belözoğlu sonrası Erol Bulut ile anlaştı.