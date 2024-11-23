Eyüpspor'da üç isim Galatasaray maçında yok!

Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Eyüpspor'da üç futbolcu cezalı duruma düştü.
İstanbul temsilcisinde sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın, gördükleri sarı kartın ardından gelecek hafta forma giyemeyecekler.
Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu üç futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.
İstanbul temsilcisinde sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın, gördükleri sarı kartın ardından gelecek hafta forma giyemeyecekler.
Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu üç futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.