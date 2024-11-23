Eyüpspor'da üç isim Galatasaray maçında yok!

Eyüpspor'da Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın, Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler.

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Eyüpspor'da üç isim Galatasaray maçında yok!
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23 Kasım 2024 15:05
Son güncelleme 23 Kasım 2024 15:30
Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Eyüpspor'da üç futbolcu cezalı duruma düştü.

İstanbul temsilcisinde sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın, gördükleri sarı kartın ardından gelecek hafta forma giyemeyecekler.

Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu üç futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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