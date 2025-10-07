Eyüpspor'da teknik direktörlük için 2 sürpriz aday!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin'in ayrılığının ardından henüz yeni teknik direktör belirlenmedi.

07 Ekim 2025
Haber: DHA
Eyüpspor'da teknik direktörlük için 2 sürpriz aday!
Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, Kocaelispor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından istifa etmişti.

Selçuk Şahin'in ayrılığından sonra İstanbul ekibinde yeni teknik direktör arayışları başladı.

İLK ADAY DJALOVIC

Yönetim, son olarak Slovenya ekibi Maribor'u çalıştıran 42 yaşındaki teknik adam Radomir Djalovic üzerinde duruyor. Karadağlı teknik adamla önümüzdeki günlerde görüşme yapılması bekleniyor.

ALTERNATİF BELLİ

Djalovic ile yapılacak görüşmenin olumsuz sonuçlanması durumunda ise Eyüpspor'un diğer alternatifi Orhan Ak olacak.

