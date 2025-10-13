13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi başlıyor!

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile anlaşma sağladı.

Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi başlıyor!
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Şahin'in ardından Orhan Ak ile anlaşma sağladı. 

EYÜP'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "ikas Eyüpspor'umuz, Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

TERCİH ORHAN AK

Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından Emre Belözoğlu ile de görüşen Eyüpspor, teknik direktör konusunda tercihini Emre Belözoğlu'nun eski yardımcısı Orhan Ak'tan yana kullandı.

FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan 46 yaşındaki Orhan Ak, İstanbul ekibini Ocak 2025 - Nisan 2025 dönemi arasında çalıştırmıştı. Orhan Ak, Fatih Karagümrük ile 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakaladı.

EYÜPSPOR'UN DURUMU

Eyüpspor, 8 haftası oynanan Süper Lig'de topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor.


İstanbul ekibi, milli aranın ardından Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
