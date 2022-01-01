Everton, Vitaliy Mylokenko'yu kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, ara transferde döneminde ilk transferini resmen açıkladı.



İngiliz ekibi, Dinamo Kiev'de forma giyen Vitaliy Mykolenk ile 4.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.



Transferin açıklanmasının ardından ilk açıklamalarını yapan Ukraynalı savunma oyuncusu, "Everton'a transfer olmak kariyerimde önemli bir adım. Her zaman Premier Lig'de oynamayı hayal ettim." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Everton'un bu transfer için Dinamo Kiev'e bonservis bedeli olarak 23.5 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.





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