Everton, Vitaliy Mylokenko'yu kadrosuna kattı

Everton, Dinamo Kiev'den Vitaliy Mylokenko'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; evertonfc.com
Abone Ol
Everton, Vitaliy Mylokenko'yu kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2022 15:40
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, ara transferde döneminde ilk transferini resmen açıkladı.

İngiliz ekibi, Dinamo Kiev'de forma giyen Vitaliy Mykolenk ile 4.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Transferin açıklanmasının ardından ilk açıklamalarını yapan Ukraynalı savunma oyuncusu, "Everton'a transfer olmak kariyerimde önemli bir adım. Her zaman Premier Lig'de oynamayı hayal ettim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Everton'un bu transfer için Dinamo Kiev'e bonservis bedeli olarak 23.5 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.