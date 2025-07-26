Everton'dan Davinson Sanchez'e kanca

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
29 yaşındaki oyuncuyu daha önce de transfer etmek isteyen İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın tecrübeli futbolcu için yeniden harekete geçtiği ve ilerleyen günlerde Galatasaray ile resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
Ada ekibinin oyuncuyu transfer etme konusunda bu kez ısrarlı olduğu da gelen haberler arasında.
GALATASARAY NET: ASTRONOMİK OLMAZSA...
Yönetimin ise astronomik bir teklif gelmediği sürece oyuncunun ayrılığına soğuk baktığı ifade ediliyor.
2027'YE KADAR KONTRATI VAR
Geçtiğimiz sezon savunmanın lideri olan deneyimli oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Davinson'un kontratı 2027'de sona erecek.
29 yaşındaki oyuncuyu daha önce de transfer etmek isteyen İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın tecrübeli futbolcu için yeniden harekete geçtiği ve ilerleyen günlerde Galatasaray ile resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
Ada ekibinin oyuncuyu transfer etme konusunda bu kez ısrarlı olduğu da gelen haberler arasında.
GALATASARAY NET: ASTRONOMİK OLMAZSA...
Yönetimin ise astronomik bir teklif gelmediği sürece oyuncunun ayrılığına soğuk baktığı ifade ediliyor.
2027'YE KADAR KONTRATI VAR
Geçtiğimiz sezon savunmanın lideri olan deneyimli oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Davinson'un kontratı 2027'de sona erecek.