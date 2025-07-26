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Everton'dan Davinson Sanchez'e kanca

Everton'ın daha önce de gündemine gelen Kolombiyalı stoper için tekrar harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde Galatasaray ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

calendar 26 Temmuz 2025 10:11
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Everton'dan Davinson Sanchez'e kanca
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Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

29 yaşındaki oyuncuyu daha önce de transfer etmek isteyen İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın tecrübeli futbolcu için yeniden harekete geçtiği ve ilerleyen günlerde Galatasaray ile resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Ada ekibinin oyuncuyu transfer etme konusunda bu kez ısrarlı olduğu da gelen haberler arasında.


GALATASARAY NET: ASTRONOMİK OLMAZSA...

Yönetimin ise astronomik bir teklif gelmediği sürece oyuncunun ayrılığına soğuk baktığı ifade ediliyor.

2027'YE KADAR KONTRATI VAR

Geçtiğimiz sezon savunmanın lideri olan deneyimli oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Davinson'un kontratı 2027'de sona erecek. 

 
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