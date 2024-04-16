Eskrimci Doruk Erolçevik dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler ve Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, yıldız erkekler epe kategorisinde altın madalya kazandı.



Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) açıklamasına göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen şampiyonada piste çıkan Doruk, Büyük Britanyalı Sameer Sunder-Rajan'ı 15-7, Suudi Arabistanlı Ahmed Hazazi'yi 15-8 ve Kanadalı Daniel Rubin'i 15-10 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Tarafsız sporcu Elisei Pisarev'i 13-12, İtalyan Federico Varone'yi ise 15-10'luk skorla geçerek adını finale yazdıran Doruk, Mısırlı Eslam Osama ile karşılaştığı altın madalya maçını da 15-13 kazandı.



Doruk böylece erkekler epede Türk eskrim tarihinin dünya şampiyonalarındaki ilk derecesini elde etti.



Genç sporcu, şampiyonluk madalyasını Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler'in elinden aldı.



TEF Başkanı Murat Atalı da Doruk'u tebrik ederek, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.









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