Trabzonspor Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.



TFF 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor Trabzonspor'dan Erkan Zengin'i transfer etmiş ancak ödemelerde sorun yaşamıştı. Bordo Mavililerin 300 bin Euro civarında alacağı bulunan kulüp Trabzonspor ile anlaşma zemini arıyor.



BORCA KARŞILIK MEHMET VE 2 OYUNCU



Bordo Mavili kulübe 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Özcan'ı öneren Eskişehirspor ayrıca Trabzonspor'un altyapısından da iki isime talip oldu.



"MEHMET'İ VEREBİLİRİZ, NETLEŞMEDİ"



Yaşanan durum ile ilgili 61saat'e konuşan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Aygören "Konuşulanlar doğru, geçmişten gelen borç karşılığı Mehmet Özcan Trabzonspor'a verme düşüncemiz var. Trabzonspor altyapısından ayrıca 2 oyuncu almayı düşünüyoruz, birisi Fıratcan Üzüm olabilir. Henüz netleşmiş bir durum yok, görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı



