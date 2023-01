Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Tekelioğlu'ndan altyapı açıklaması

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, "Trabzonspor yetiştirmek ve bulmak zorunda. Ama Trabzon'dan ama Hopa'dan ama Diyarbakır'dan ama Mardin'den, bulmalı. Başka çaremiz yok, aksi takdirde geleceğimiz geçekten karanlık." dedi.



Bordo-mavili takımın altyapısında görev yaptığı dönemde önemli oyuncuları A takıma kazandıran Tekelioğlu, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.



Tekelioğlu, "Kurtuluş altyapıda" söyleminin sadece sözde kaldığını, içinin son dönemlerde ülke genelinde hiçbir zaman doldurulamadığını savunarak, "Altyapıda belirli yerlerden gelen baskı sonucu torpille futbolcu oynatılıyor. Yeteneğin torpili olur mu?" ifadesini kullandı.



Türk futbolunda özellikle de ekonomik anlamda sıkıntıların arttığı bu dönemde kurtuluşun altyapıda olduğuna dikkati çeken Tekelioğlu, şunları kaydetti:



"Yetiştirilip üst takıma çıkarılan her isim, kulübü geleceğe sağlam adımlarla taşır ama altyapının sağlam ilerleyebilmesi için rahmetli Özkan Sümer hocamızın çalışma prensiplerini uygulamaktan, yönetimlerin bunu kabullenmesinden başka çare yok. Trabzonspor'da altyapının mimarı Özkan Sümer'dir. Bunu sürdüren, mesela altyapıda bireysel antrenman başlatan isimdir. Trabzonspor efsanesinin Türk futboluna yerleşmesinde katkısı olan kişidir. Asıl önemli olan, A takıma geçince de korkmadan genç oyunculara şans vermesidir. A takımdayken, altyapıdaki yeteneklerin isimlerini, doğum tarihlerini bile ezberine alırdı, o kadar yakın ilgilenirdi."



Tekelioğlu, altyapının Özkan Sümer'le başarılı olmasında "zekası, yeteneği, hırsı ve olayı sahiplenmesi"nin öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ama bunları destekleyen önemli bir neden de şudur; Özkan Sümer güçlüydü ve altyapıya kimseyi karıştırmadı, kimse müdahale edemedi. Biz oradayken yöneticiler dahil birçok isim önerildi, kabul etmedik. Başarısızı göndereceksek kimse bize hesap soramazdı, zira arkamızda Sümer vardı. Şimdi kolaysa kabul etmesin antrenör, anında o gönderilir."



Trabzonspor'un altyapıda her yaş grubunda birkaç yıl önce Türkiye veya bölge şampiyonu olduğunu anımsatan Tekelioğlu, "Biz onlardan kaç futbolcuyu A takıma çıkarttık? Önemli olan, A takım yarışırken dahi yabancı, yerli oyuncuda at başı gitmeli. Ancak ekonomik sorunlar büyükse, altyapı daha önde olmalı. Trabzonspor yetiştirmek ve bulmak zorunda. Ama Trabzon'dan ama Hopa'dan ama Diyarbakır'dan ama Mardin'den, bulmalı. Başka çaremiz yok, aksi takdirde geleceğimiz geçekten karanlık." ifadesini kullandı.



Tekelioğlu, altyapının hep sıkıntılı günlerde gündeme geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Dikkat edin, ne zaman altyapıya dönüyorlar? Transfer yasağında, oyuncular paralarını alamayıp isyan ettiğinde ve kadro dışı geldiğinde, izinli oyuncular dönmediğinde. Hep sıkıntılı dönemde gençlere dönüyorlar. İyi giderken bunu yapmıyorlar. Gelen, 'bana ne?' anlayışında. İşler iyi gittiği zaman ki Trabzonspor'da da öyle oldu, sıcak para, yöneticinin kulübü döndürdüğü zamanlar bitti, kimse öbür taraflara bakmadı. Ne zaman ki sıkıntıya düştü, 'Bizim özümüze dönmemiz lazım' diyorlar. Aslında bu zorlama ile değil, kulüpler kendi düşünceleriyle buna dönmeliydiler. Bunu yapabilecek kapasiteleri var, hele hele Trabzonspor'da bu geçmişte ispat edilmiş. Trabzonspor'un bir kez daha kendini ispat etmeye ihtiyacı vardır, o ispatın da parası pulu olmaz. Önemli olan buradan çıkabilmek, buradan dönmek. Onun için de kendine bir kota koyması lazım. Kesinlikle transfere bir 'dur' demesi lazım."





