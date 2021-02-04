Erzurumspor'da Kayserispor mesaisi

Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor'da Kayserispor mesaisi
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04 Şubat 2021 18:24
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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