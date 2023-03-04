Erzurumspor - Keçiörengücü maçı Rize'de oynanacak

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasındaki Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü maçının Rize'de oynanacağı bildirildi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kulübümüze yapılan bilgilendirmede, 8 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü müsabakasının, yapılan hasar tespit çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Kazım Karabekir Stadı'nda oynanamayacağına karar verilmiştir. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Ankara Keçiörengücü maçımızı 8 Mart Çarşamba günü Rize'de Çaykur Didi Stadı'nda oynayacağız." denildi.



Açıklamada, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ve yeşil-mavili camiaya desteklerinden ötürü teşekkür edildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ