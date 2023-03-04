Erzurumspor - Keçiörengücü maçı Rize'de oynanacak

Spor Toto 1. Lig'deki Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü karşılaşması Rize'de oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor - Keçiörengücü maçı Rize'de oynanacak
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04 Mart 2023 00:14
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasındaki Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü maçının Rize'de oynanacağı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kulübümüze yapılan bilgilendirmede, 8 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü müsabakasının, yapılan hasar tespit çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Kazım Karabekir Stadı'nda oynanamayacağına karar verilmiştir. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Ankara Keçiörengücü maçımızı 8 Mart Çarşamba günü Rize'de Çaykur Didi Stadı'nda oynayacağız." denildi.

Açıklamada, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ve yeşil-mavili camiaya desteklerinden ötürü teşekkür edildi.

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