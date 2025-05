Erzurumspor FK, Ümraniyespor maçına taraftarların desteğiyle gitti

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile bugün karşılaşacak Erzurumspor FK, maç öncesinde taraftarları tarafından meşaleli gösteriyle stada uğurlandı.



Mavi-beyazlı taraftarlar, Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımın tesislerinde bir araya geldi.



Burada tezahüratlarda bulunan taraftarlar, takımlarının bayraklarını sallayıp meşaleler eşliğinde mavi-beyazlı futbolculara destek verdi.



Takım otobüsüne binen futbolcular, tezahüratlar eşliğinde maçın oynanacağı stada gitti.



Gazetecilere açıklama yapan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, ligin ikinci yarısında birçok kez hakem hatalarına maruz kaldıklarını söyledi.



Sahalarında oynadıkları Uğur Okulları İstanbulspor maçından sonra ceza aldıklarını anımsatan Dal, "Oradaki hakem hataları sonrasında PFDK'nin verdiği ceza sonrasında şehirde çok büyük bir kenetlenme oldu. Bu süreçte çok sayıda insanın desteğini aldık. Aslında haksızlığa karşı bir feryattı bu. Bu kenetlenme takımımıza olumlu yansıyacaktır." diye konuştu



Dal, her koşulda takımlarına destek olan taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarlarımızla buraya geldik ve onlar her zaman bizim yanımızdalar. 3 yıl nasıl sıkıntılarla bugünlere geldiysek bundan sonra da daha iyi yerlere geleceğiz. Son haftalarda kötü sonuçlar aldık ama inşallah bu takım en iyi yerde olacaktır. Birçok Süper Lig ve 1. Lig kulübü başkanı aradı. Bu yaşadığımız haksızlığın, adaletsizliğin ne kadar büyük olduğunu onlar da söyledi." ifadelerini kullandı.



AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da, Ümraniye maçın öncesinde takımı sahaya uğurlamak için geldiklerini anlatarak, şöyle konuştu:



"Erzurumspor canımız, kanımız olan futbol kulübü. Ümraniye maçına uğurlamak için geldik. Biz her zaman takımımızın yanındayız. İstanbulspor maçından sonra rakip takımın yönetici ve teknik heyetinin ayrı ayrı tahrikleri bizi üzdü ve akabinde cezaya maruz kaldık. Bu anlamda hukuki mücadelemizi ve görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah haklı mücadelemize kavuşacağız."



MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ise, hep birlikte mavi-beyazlı takıma destek için toplandıklarını ifade ederek, "Bu haksızlığa karşı tek bir saf halinde armamızın peşinde hep birlikte mücadelemizi duyurduk. Bundan sonra PFDK'nin kararlarını daha yakından takip edeceğiz. Erzurumspor lehine oluşması için canımızla mücadele edeceğiz. Bugün de yarın da sevdamız Erzurumspor için hep birlikte mücadele edeceğiz. Herkes bilsin ki Erzurumspor bizim kırmızı çizgimizdir." değerlendirmesinde bulundu.



Mavi-beyazlı ekibe, ligin 35. haftasında evinde oynadığı Uğur Okulları İstanbulspor maçındaki taraftarları ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 müsabakayı sahasında seyircisiz oynama cezası uygulanmıştı.