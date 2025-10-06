Ertuğrul Doğan: "Uğurcan Çakır transferinde paranın hepsi gelmedi"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Ekim 2025 22:43
Fotoğraf: AA
Ertuğrul Doğan: 'Uğurcan Çakır transferinde paranın hepsi gelmedi'
Paylaş:



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a verdiği röportajda Uğurcan Çakır'ın transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
Başkan Doğan, transfer döneminin son gününde Galatasaray'a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır hakkında da konuştu.
 
"PARANIN HEPSİ GELMEDİ"
 
Uğurcan Çakır transferinden elde edilen gelirin kulübün tüm sorunlarını bir anda çözmesinin mümkün olmadığını belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:
 
"Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor. Öyle bir şey yok. Uğurcan Çakır transferinde zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para kulübün sabit olan bonservis, maaş, vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez."
 
 
 
 
