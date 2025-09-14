Ertuğrul Doğan: 'Sahadan çekilmeyi düşündük'

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
1-1
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
1-0
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
2-0
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
1-1
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
1-2
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
2-1
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
2-1
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
0-4
14 Eylül
Burnley-Liverpool
0-1
14 Eylül
M.City-M. United
3-0
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
1-1
14 Eylül
Levante-Real Betis
2-2
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
2-0
14 Eylül
Barcelona-Valencia
0-025'
14 Eylül
Roma-Torino
0-1
14 Eylül
Atalanta-Lecce
4-1
14 Eylül
Pisa-Udinese
0-1
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
1-0
14 Eylül
AC Milan-Bologna
0-037'
14 Eylül
Lille-Toulouse
2-1
14 Eylül
Brest-Paris FC
1-2
14 Eylül
Metz-Angers
1-1
14 Eylül
PSG-Lens
2-0
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
1-0
14 Eylül
Rennes-Lyon
0-142'
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-1
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
1-2
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
0-1
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
1-3
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
2-2
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
0-3
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
1-2
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
1-2
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
2-3
14 Eylül
Anderlecht-Genk
1-1
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
0-3
14 Eylül
Ried-Hartberg
0-2
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
4-1
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
0-1
14 Eylül
Winterthur-Sion
2-3
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
1-2
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
3-1
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
0-2
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
0-2
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
2-0
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
0-0
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
1-0
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
0-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
1-0
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
0-2
14 Eylül
Empoli-Spezia
1-1
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
3-1
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
2-4
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
3-3
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
2-3
14 Eylül
Granada-Leganes
0-026'
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-2
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-2
14 Eylül
Maritimo-Vizela
1-1
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
0-0
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
1-2
14 Eylül
Chaves-Feirense
1-1
14 Eylül
Viborg-AGF
1-2
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
1-0
14 Eylül
Silkeborg-OB
2-1
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
0-2
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
1-2
14 Eylül
KFUM-Viking
2-2
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
2-1
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
0-3
14 Eylül
Skeid-Moss
1-1
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
0-1
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
1-1
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
4-1
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
2-0
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
1-2
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
2-2
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
3-2
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
0-1
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
0-2DA
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
1-066'
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
1-365'
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
23:30
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
02:00
15 Eylül
Tigre-Talleres
02:00
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
1-1
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
0-025'
14 Eylül
Juventude-Flamengo
0-026'
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
23:30
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
02:30

Ertuğrul Doğan: "Sahadan çekilmeyi düşündük"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Ertuğrul Doğan: 'Sahadan çekilmeyi düşündük'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

"TAKIMI SAHADAN ÇEKMEYİ DÜŞÜNDÜM" 

Başkan Doğan, iptal edilen gol kararına sert tepki gösterdi:



"Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler, bunu neye dayanarak veriyorlar! Ağzıma başka şeyler geliyor da söylemek istemiyorum. Saygı çerçevesinde konuşmaya çalışıyorum."

"OYUNCULARIMIZI TEBRİK ETTİM" 

Soyunma odasına inerek takımı tebrik ettiğini söyleyen Doğan, "Trabzonspor bugün sahada düzgün şekilde mücadele etti. Hocamızı, oyuncularımızı tek tek tebrik ettim. İki takım da elinden geleni yaptı. Ufak tefek şeyler oldu ama sahada herkes mücadelesini verdi." ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM" 

Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden de ayrılmayı düşündüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan sonra Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa edeyim dedim ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz."

"TRABZONSPOR CAMİASI UĞRAŞILACAK BİR CAMİA DEĞİL"

Doğan, camianın tepkisine de dikkat çekerek, "Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil! Biz gerektiği yerde, gerektiği zaman gerekeni yaparız! Kelimeleri seçerek kullanmak istiyorum, bu artık boğazımıza kadar geldi! Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok! Camia buna izin vermez! Bizim camiamız gerektiği yerde gerekeni yapar! Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu iş böyle gitmez!" ifadelerini kullandı.

"İKİ TAKIMIN DA HAKKI YENMESİN"

Deneyimli başkan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Daha önce böyle bir şey gördünüz mü! Kelimeleri seçerek söylüyorum! İki takım açısından da söylüyorum! Ne Fenerbahçe'nin ne Trabzonspor'un hakkı yensin! Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya kimsenin hakkı yok! Bu olmaz! Bunu yaptırmayacağız!"

"BU MHK İLE OLMAZ!"

Başkan Doğan, mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun güven vermediğini belirterek, "Bu MHK ile olmayacağını açıkça burada dile getiriyorum. Geçen sezon da dile getirdik. Bugün de söylüyorum! Sözlerimin arkasındayım." ifadelerini kullandı.

"PRİM VERDİM!"

Takımını soyunma odasında tebrik ettiğini söyleyen Doğan, "Tüm oyuncuları tebrik ettim ve sarıldım. Galibiyet primi verdim!" dedi.  

"KASIT VAR!" 

Hakem kararlarına sert tepki gösteren Doğan, "Herkes rahatsız ama çözülmüyor. Ekrana bir görüntü geliyor, maç içerisinde iki görüntü var ama ekrana bir görüntü geliyor. Çok değişik, kasıt var!" şeklinde konuştu.

YABANCI VAR TARTIŞMASI

Yabancı VAR hakemleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Başkanı, "Kaliteli arkadaşlar gelse olurdu ama öyle VAR gelecekse, hiç gelmesin. Federasyon ile görüşeceğiz. Bu şekilde bir şey, hiç kimsenin başına gelmemeli." dedi. 

"BU İŞİN PEŞİNDEYİZ" 

Doğan, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bu işin peşindeyiz. Kimsenin canı yanmasın, böyle yanmasın. Hata olur, biz hata olur demiyoruz. Bizler de hata yapıyoruz. Ama tek bir görüntü ile diğer açıları göstermeden hata başka bir şey, yazık!"

  
