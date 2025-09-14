Ertuğrul Doğan: 'Sahadan çekilmeyi düşündük'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"TAKIMI SAHADAN ÇEKMEYİ DÜŞÜNDÜM"



Başkan Doğan, iptal edilen gol kararına sert tepki gösterdi:

Soyunma odasına inerek takımı tebrik ettiğini söyleyen Doğan,ifadelerini kullandı.Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden de ayrılmayı düşündüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"TRABZONSPOR CAMİASI UĞRAŞILACAK BİR CAMİA DEĞİL"



Doğan, camianın tepkisine de dikkat çekerek, "Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil! Biz gerektiği yerde, gerektiği zaman gerekeni yaparız! Kelimeleri seçerek kullanmak istiyorum, bu artık boğazımıza kadar geldi! Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok! Camia buna izin vermez! Bizim camiamız gerektiği yerde gerekeni yapar! Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu iş böyle gitmez!" ifadelerini kullandı.





"İKİ TAKIMIN DA HAKKI YENMESİN"

Deneyimli başkan, sözlerine şu şekilde devam etti:





"Daha önce böyle bir şey gördünüz mü! Kelimeleri seçerek söylüyorum! İki takım açısından da söylüyorum! Ne Fenerbahçe'nin ne Trabzonspor'un hakkı yensin! Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya kimsenin hakkı yok! Bu olmaz! Bunu yaptırmayacağız!"





"BU MHK İLE OLMAZ!"





Başkan Doğan, mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun güven vermediğini belirterek, "Bu MHK ile olmayacağını açıkça burada dile getiriyorum. Geçen sezon da dile getirdik. Bugün de söylüyorum! Sözlerimin arkasındayım." ifadelerini kullandı.





"PRİM VERDİM!"



Takımını soyunma odasında tebrik ettiğini söyleyen Doğan, "Tüm oyuncuları tebrik ettim ve sarıldım. Galibiyet primi verdim!" dedi.



"KASIT VAR!"



Hakem kararlarına sert tepki gösteren Doğan, "Herkes rahatsız ama çözülmüyor. Ekrana bir görüntü geliyor, maç içerisinde iki görüntü var ama ekrana bir görüntü geliyor. Çok değişik, kasıt var!" şeklinde konuştu.





YABANCI VAR TARTIŞMASI



Yabancı VAR hakemleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Başkanı, "Kaliteli arkadaşlar gelse olurdu ama öyle VAR gelecekse, hiç gelmesin. Federasyon ile görüşeceğiz. Bu şekilde bir şey, hiç kimsenin başına gelmemeli." dedi.



"BU İŞİN PEŞİNDEYİZ"



Doğan, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Bu işin peşindeyiz. Kimsenin canı yanmasın, böyle yanmasın. Hata olur, biz hata olur demiyoruz. Bizler de hata yapıyoruz. Ama tek bir görüntü ile diğer açıları göstermeden hata başka bir şey, yazık!"



