Ertelenen 4 maçın tarihleri belli oldu!

TFF 2. Lig ile 3. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen maçların tarihleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF 2. Lig'de 23. haftadan ertelenen bir müsabakanın ve TFF 3. Lig'de 21. haftadan tehir edilen 3 karşılaşmanın oynanacağı tarihler şöyle:



TFF 2. Lig



14 Nisan Salı:



15.00 Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor



TFF 3. Lig



28 Şubat Salı:



13.00 Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor



14.00 Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor



14.00 Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK





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