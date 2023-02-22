Ertelenen 4 maçın tarihleri belli oldu!

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de ertelenen 4 maçın tarihleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ertelenen 4 maçın tarihleri belli oldu!
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22 Şubat 2023 17:46
TFF 2. Lig ile 3. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF 2. Lig'de 23. haftadan ertelenen bir müsabakanın ve TFF 3. Lig'de 21. haftadan tehir edilen 3 karşılaşmanın oynanacağı tarihler şöyle:

TFF 2. Lig

14 Nisan Salı:

15.00 Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor

TFF 3. Lig

28 Şubat Salı:

13.00 Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor

14.00 Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor

14.00 Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK

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