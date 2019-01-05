Ersun Yanal'ın transfer gözdesine Hollanda engeli!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen'nin transfer radarına giren veın çok beğenip, yönetime 'Yeni Kuyt olacak' diye rapor verdiğiiçin Hollanda'nın büyük takımları devreye girdi.Danimarka Ligi'nde Kopenhag forması giyen ve çıktığı 20 maçta 18 gol atıp 4 asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkat çekerken Hollanda'danve, Danimarkalı futbolcuyu transfer listesine aldı.Hollanda basınının haberine göre üç takım da devre arasında Robert Skov için girişimlerde bulunabilir. Özellikle Hakim Ziyech'in Dortmund'a satılması halinde Ajax'ın bu transfer için bir adım öne geçeceği belirtiliyor.Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı iddia edilmişti.Henüz 22 yaşında olan ve Kopenhag'da forma giyen Skov her iki ayağını da mükemmel kullanıyor. Sol açık olmasına rağmen oynadığı 20 lig maçında 18 gol attı ve 4 de asist yaptı. Yeni Kuyt' olarak lanse edilen Skov, başarılı ortaları ve frikikleri ile de hücumda önemli rol oynuyor.