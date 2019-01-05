Ersun Yanal'ın transfer gözdesine Hollanda engeli!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer radarına giren ve Ersun Yanal'ın çok beğenip, yönetime 'Yeni Kuyt olacak' diye rapor verdiği Robert Skov için Hollanda'nın büyük takımları devreye girdi.
Danimarka Ligi'nde Kopenhag forması giyen ve çıktığı 20 maçta 18 gol atıp 4 asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkat çekerken Hollanda'dan Ajax, PSV ve Feyenoord, Danimarkalı futbolcuyu transfer listesine aldı.
ZIYECH GİDERSE AJAX...
Hollanda basınının haberine göre üç takım da devre arasında Robert Skov için girişimlerde bulunabilir. Özellikle Hakim Ziyech'in Dortmund'a satılması halinde Ajax'ın bu transfer için bir adım öne geçeceği belirtiliyor.
6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTTI
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı iddia edilmişti.
Henüz 22 yaşında olan ve Kopenhag'da forma giyen Skov her iki ayağını da mükemmel kullanıyor. Sol açık olmasına rağmen oynadığı 20 lig maçında 18 gol attı ve 4 de asist yaptı. Yeni Kuyt' olarak lanse edilen Skov, başarılı ortaları ve frikikleri ile de hücumda önemli rol oynuyor.
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Danimarka Ligi'nde Kopenhag forması giyen ve çıktığı 20 maçta 18 gol atıp 4 asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkat çekerken Hollanda'dan Ajax, PSV ve Feyenoord, Danimarkalı futbolcuyu transfer listesine aldı.
ZIYECH GİDERSE AJAX...
Hollanda basınının haberine göre üç takım da devre arasında Robert Skov için girişimlerde bulunabilir. Özellikle Hakim Ziyech'in Dortmund'a satılması halinde Ajax'ın bu transfer için bir adım öne geçeceği belirtiliyor.
6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTTI
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı iddia edilmişti.
Henüz 22 yaşında olan ve Kopenhag'da forma giyen Skov her iki ayağını da mükemmel kullanıyor. Sol açık olmasına rağmen oynadığı 20 lig maçında 18 gol attı ve 4 de asist yaptı. Yeni Kuyt' olarak lanse edilen Skov, başarılı ortaları ve frikikleri ile de hücumda önemli rol oynuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın