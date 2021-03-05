Ersun Yanal'dan 5. dalya!

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de 500. maçına çıktı.



Deneyimli çalıştırıcı, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman'ın ardından bu unvana ulaşan 6. teknik adam oldu.



Ersun Yanal, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor'un yanı sıra Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor, Manisaspor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Denizlispor'da görev yaptı. Yanal, 2004-2005 yıllarında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü de üstlenmişti.



Öte yandan Fraport TAV Antalyaspor'un kalecisi Ruud Boffin, maçın ardından kırmızı kart gördü. Soyunma odasına giderken Fenerbahçe'nin yedek kulübesinin üstündeki tribünde yer alan kişilerle sözlü atışma yaşayan Boffin, hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.



