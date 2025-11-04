Ersin Destanoğlu fırsat tepti; gözler Mert'te

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, 3 yıl sonra bir Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başladı.
En son 2 Ekim 2022 Dolmabahçe'de oynanan ve 0-0 biten mücadelede forma giyen deneyimli kaleci, daha sonraki derbilerde süre almamıştı.
24 yaşındaki eldiven, 2025-26 sezonunda da ilk kez bir derbi müsabakasına çıktı. Ancak tecrübeli kaleci, rakibinin 3 golüne engel olamayıp vasatı aşamadı.
Sıradaki maçlar öncesinde gözler, Mert Günok'a çevrildi.
