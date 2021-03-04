Erol Bulut'tan Pelkas'a 'vur' emri

Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçını Pelkas'ın uzaktan attığı müthiş golle kazanmıştı.



Erol Bulut, Antalyaspor karşısında da öğrencisinden şut çekme konusunda tereddüt yaşamamasını istedi. Bulut, öğrencisine, "Rakibimiz çok iyi savunma yapıyor. Bize karşı da kapanıp, açık vermeden oynamaya çalışacaklar. Sıkıştığımız anlarda başta sen olmak üzere uzaktan çekilecek şutlar kilidi açabilir" dedi.



