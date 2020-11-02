Erol Bulut'tan emir: "Samatta'yı besleyin!"

F.Bahçe kazanıyor, Tanzanyalı susuyor. Erol Bulut, ilk 11'deki ilk maçında 2 gol atan ancak son iki haftayı boş geçen yıldız oyuncunun bol pasla desteklenmesi talimatı verdi

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut'tan emir: 'Samatta'yı besleyin!'
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02 Kasım 2020 11:38
Seri galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe, liderlik kovalarken teknik direktör Erol Bulut vites artırmanın derdinde.

Takımın genel performansından memnun olan genç teknik adam, mutlak 3 puan hedefledikleri Antalya karşılaşmasında Samatta'dan da gol beklediğini dile getirdi.

İlk 11'de çıktığı ilk maçta 2 gol birden atarak galibiyeti getiren Tanzanyalının son iki haftayı suskun kapatmasını yeterli pas alamamasına bağlayan Bulut, takıma "Samatta'yı besleyin" dedi.

O işini biliyor

Duran toplardan buldukları gollerin önemli olduğunu ifade eden Erol Bulut, "Ancak akan oyundaki skor etkinliğimizi de artırmamız gerekiyor.

Son paslarda biraz daha dikkatli olursak amacımıza ulaşmamız hiç de zor değil" dedi. Samatta'nın hemen arkasında görev alacak Valencia, Ozan ve Pelkas'la özel olarak görüşen Erol Hoca, "Seri ve ayağa paslarla oynayın. Topu koşturmak sonuca gitmemizi hızlandıracak. Samatta'yı görün o gerekeni yapar" talimatı verdi.



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