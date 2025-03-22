Erol Bulut'tan Oğuz Aydın için transfer itirafı!

Fenerbahçe'de son dönemde dikkat çeken isimlerden biri olan Oğuz Aydın'la ilgili teknik direktör Erol Bulut, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erol Bulut'tan Oğuz Aydın için transfer itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2025 23:44
Teknik direktör Erol Bulut, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Bulut, Fenerbahçe'de son dönemde dikkat çeken isimlerden biri olan Oğuz Aydın'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"CARDIFF'E ALMAYA ÇALIŞIYORDUM"

Cardiff'te hocalık yaptığı dönemde Oğuz Aydın'ı almak istediğini söyleyen teknik adam, "Oğuz Aydın, Alanyaspor'da çok iyi bir performans göstermişti. Çok beğendiğim bir futbolcu. Oğuz'u Cardiff'e almaya çalışıyordum ama Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. Zaten az oynamasına rağmen Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon geçiriyor. Sezon başında çok fazla şans bulamadı, sonradan şans verildi. Oğuz'un verilen şansı çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery