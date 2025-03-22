Erol Bulut'tan Oğuz Aydın için transfer itirafı!

Teknik direktör Erol Bulut, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bulut, Fenerbahçe'de son dönemde dikkat çeken isimlerden biri olan Oğuz Aydın'la ilgili açıklamalarda bulundu.
"CARDIFF'E ALMAYA ÇALIŞIYORDUM"
Cardiff'te hocalık yaptığı dönemde Oğuz Aydın'ı almak istediğini söyleyen teknik adam, "Oğuz Aydın, Alanyaspor'da çok iyi bir performans göstermişti. Çok beğendiğim bir futbolcu. Oğuz'u Cardiff'e almaya çalışıyordum ama Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. Zaten az oynamasına rağmen Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon geçiriyor. Sezon başında çok fazla şans bulamadı, sonradan şans verildi. Oğuz'un verilen şansı çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bulut, Fenerbahçe'de son dönemde dikkat çeken isimlerden biri olan Oğuz Aydın'la ilgili açıklamalarda bulundu.
"CARDIFF'E ALMAYA ÇALIŞIYORDUM"
Cardiff'te hocalık yaptığı dönemde Oğuz Aydın'ı almak istediğini söyleyen teknik adam, "Oğuz Aydın, Alanyaspor'da çok iyi bir performans göstermişti. Çok beğendiğim bir futbolcu. Oğuz'u Cardiff'e almaya çalışıyordum ama Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. Zaten az oynamasına rağmen Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon geçiriyor. Sezon başında çok fazla şans bulamadı, sonradan şans verildi. Oğuz'un verilen şansı çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.