Erol Bulut: 'Ligin en iyi kadrosu bizde'

Karagümrük galibiyetiyle girdiği millî aranın dönüşünde Göztepe'ye misafir olacak Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. İlk 4 haftada 4 puan kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut oyuncularından gaza basmalarını istedi.



Bir dahaki milli araya kadar, Göztepe'nin dışında Kadıköy'de Trabzonspor ve Konya'yla deplasmanda Antalya ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Bulut 12 puan hedefi koydu. Ligin en iyi kadrosuna sahip olduklarını vurgulayan Erol Bulut, "Artık farkımızı göstermeye hazırız. Bir daha bırakmamak üzere liderliğe oturmamız gerekiyor" ifadesinde bulundu.



HER ŞEY BİZE BAĞLI



Erol Bulut, "Zayıf rakip, kolay maç yok" uyarısı yaparken, "Savaşmadan kazanmamız mümkün değil. Takım oyunundan ve disiplinden taviz vermeden devam etmek zorundayız. Camianın bizden beklentisi şampiyonluk. Bunu başarmak için de her şeye sahibiz" sözleriyle oyuncularını motive etti. Göztepe'ye yönelik hazırladığı detaylı analizi takımla paylaşan Erol Hoca, basit top kayıplarına ve kontralara dikkat etmeleri yönünde ikazda bulunurken, "Hücumda ve savunmada bütün olmamız gerek. Rakibe atak fırsatı vermeyeceğiz. Kazanmak tamamen bizim elimizde" dedi.



