Erol Bulut: "Kadıköy'deki 7 maçı da kazanabiliriz"

Fenerbahçe teknik patronu Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanacak 7 maçı da kazanmaları gerektiğini söyledi.

Haber; Sabah
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Erol Bulut: 'Kadıköy'deki 7 maçı da kazanabiliriz'
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03 Mart 2021 09:24
Dış sahada bu sezon en çok puan toplayan takım olan Fenerbahçe, sahasında ise tam 5 yenilgi aldı.

Kadıköy'de en çok mağlubiyet aldığı dönemlerden birini yaşayan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda kalan 7 maçı da kazanmayı hedefliyor.

Teknik direktör Erol Bulut, "Deplasmanlardaki başarımızı sahamızda da tekrarlamalıyız. Çok önemli puan kayıpları yaşadık. Ancak bundan sonra evimizde puan kaybına tahammülümüz yok. Sahamızda oynayacağımız 7 karşılaşmayı da kazanacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.

Ligin 28. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde Caner Erkin'in dışında belinde ağrılar bulunan Sadık da idmanda yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DEKİ 7 MAÇI

ANTALYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
DENİZLİSPOR
GAZİANTEP FK
KASIMPAŞA
ERZURUMSPOR
SİVASSPOR



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