Erol Bulut: "Antalyaspor'u yeneceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut: 'Antalyaspor'u yeneceğiz'
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04 Mart 2021 18:26
Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Erol Bulut, karşılaşma öncesinde konuştu.

Mutlak 3 puan istediklerinin altını çizen teknik adam, "Şanslar eşit. Elimizde olan bir şans var puanları eşitlemek için. Hazırlıklarımızı ona yönelik yaptık. Antalya'nın son haftalarda nasıl oynadığını analiz ettik. Defans anlamında 6-3-1 sistemine dönüyorlar. Sabırlı olacağız. Sabırlı olmamız gereken bir maç var. Alacağımız 3 puan bizi 57'ye taşıyacak. İsteğimiz bu. En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Umduğumuz 3 puanı alıp yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İrfan Can ve Gustavo için konuşan Bulut, "Gustavo antrenmanlarına başladı. 2 gün içerisinde bizimle antrenmanlara yavaş yavaş başlayacak. İrfan 1 haftadır bizle antrenmanlara çıkıyor. İkinci yarı girecek inşallah. Son maçta zemin kötüydü. İstediğimiz oyunu, biraz da zemin nedeniyle sergileyemedik. Bugün iyi durumda. İnşallah bizim açımızdan iyi olacak." dedi.



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