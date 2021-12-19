Erol Bulut: "1 puan bizim için iyi"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor mücadelesi sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut: '1 puan bizim için iyi'
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19 Aralık 2021 20:45
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, dengeli bir maç olduğunu, her iki takımın da bazen 3 puanı alacak pozisyonlar yakaladığını belirtti.

Net pozisyonlar yakaladıklarını ama değerlendiremediklerini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Rakip takımın net pozisyonunda top direkten dönünce o zaman takım uyandı. Uyandıktan sonrada net pozisyonlarımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Böyle pozisyonları deplasmanda yakaladığınızda değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendiremediğiniz zaman bu sorunları yaşayabilirsiniz. Deplasmanda 1 puan aldık. 1 puan bizim için iyi. Ama oynadığımız futbol, istek, arzu beni memnun etti. Maça 7 eksikle geldik. Deplasmanda 3 puanı almak inşallah nasip olur. Eğer bu 7 eksikten birkaçı takımda olsaydı, deplasmanda 3 puan almış olurduk diye düşünüyorum."


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