Erkut Söğüt: 'Kerem'in geleceği planlanıyor'

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, önemli açıklamalarda bulundu.



Kerem'in geleceğinin en iyi şekilde planlandığını Lig Radyo'dan Ömer Necati Albayrak'a belirten Soğüt "Kerem'deki en büyük özellik; her gün kendini geliştirme ve daha iyi olma kabiliyetini gösteriyor olması. Bu bir genç futbolcu için çok ama çok önemli. Genel grafiği hep yükseliyor ve bundan mutlu. Kazanmak istiyor, hırslı. Daha iyi olmak için çabalıyor. Saha dışı çalışmaları da inanılmaz güzel yürüyor. Geleceğini en iyi şekilde ve adım adım planlıyoruz." dedi.



Türkiye'deki genç futbolcular hakkında konuşan menajer Erkut Söğüt, "Kasımpaşa'lı Eren Elmalı da benzer yolda gidiyor. İnanın; Türkiye'deki genç oyuncular Avrupa'daki yaşıtlarının imkanına sahip olsa Türkiye her iki yılda bir Avrupa Şampiyonu olur, Dünya Kupası'nda derece yapar. Türkiye'nin her yeri için geçerli bu. Beslenme, mentörlük, psikoloji, teknik gelişim, antrenör yeterliliği... Bunlar Avrupa'yla eşit olsa her şey çok daha farklı olurdu. Türk çocukların 14-15 yaşına kadar çok üstün geliyor. Çünkü yetenekli ve yaratıcı özelliklere sahipler. Ancak sonrasında bu vurguladığım şartlar devreye giriyor ve düşüşler başlıyor." ifadelerini kullandı.





