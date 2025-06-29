



İngiliz spor basının iddiasına göre; orta saha için tecrübeli isim girişiminde olan Orta saha arayışında olan Beşiktaş 'ta gözler Christian Eriksen'e çevrildi.İngiliz spor basının iddiasına göre; orta saha için tecrübeli isim girişiminde olan

'a

'da top koşturan ve yollarını ayıran

tavsiye edildi.



Öte yandan siyah-beyazlı yönetimin de 33 yaşındaki yıldızı listesine aldığı belirtildi. Bu arada Danimarka'nın milli oyuncusu Eriksen için son kararı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer verecek. Norveçli çalıştırıcıdan gelecek talimat doğrultusunda yönetimin yıldız futbolcu ile temasa geçeceği söyleniyor.



KARİYERİ



Ajax altyapısından yetişen Christian Eriksen; Tottenham Hotspur, Inter ve son olarak Manchester United formaları ile Avrupa'nın üst düzey liglerinde boy gösterdi.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Manchester United ile geçtiğimiz sezonda 35 maça çıkan Eriksen, takımına 5 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.



BeşiktaşManchester UnitedChristian Eriksen