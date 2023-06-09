Ergin Ataman: "Tatile çıkmış dediler, gösterdik"

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale çıktıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Tatile çıkmış dediler, gösterdik'
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09 Haziran 2023 22:33
Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı koydukları karakterden dolayı kutluyorum. Maçın büyük bölümünü önde bitirdik. Devre arasına girmeden önce şanssız bir sayı yedik ve soyunma odasına biraz mutsuz gittik. Karşımızdaki rakip Fenerbahçe, kolay değildi." dedi.

Ataman ayrıca, "Herkesin, 'Anadolu Efes, tatile çıkmış' diye dalga geçtiği ortamda oyuncularım çok büyük karakter koydu ve iyi bir oyunla finale kaldık. Final serisinde de bu mücadelemiz devam edecek. Bizim hedefimiz sadece Fenerbahçe'yi yenip finale çıkmak değildi. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda bizim ciddi bir rakibimizdi." ifadelerini kullandı.

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