Eren Derdiyok'tan G.Saray, Seferovic, Eray Cömert açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen golcü futbolcu Eren Derdiyok, Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Derdiyok ligdeki hedefleri, bireysel performansı, Galatasaray günleri, sarı-kırmızılıların yeni transferi Seferovic ve birçok konuda dikkati çeken ifadeler kullandı. İşte Eren Derdiyok'un çok özel açıklamaları...

Başarılı bir performans sergiledik. Zaten Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkarmak gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedefimize ulaştık. Takımımla, teknik heyetimizle, yönetimle ve taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Ayrıca bu başarıda bir payım olduğu için de mutluyum. Arada sakatlıklar oldu, bazı maçları kaçırdım. Ama çok güzel bir ortam oluşturduk. Süper Lig'e yükseldiğimiz için çok mutluyum.

Geçen sezon çok daha fazla gol atabilirdim. İlk devrede attığım golleri düşürseniz ikinci devrede de benzer sayıda atabilirdim. Ağrılarım varken bile oynadım. Takımı bırakmak istemedim. Öyle maçlarım oldu. Bir maçta göğsümün üstüne düşmüştüm sonra kaburga problem oluşmuştu. Sakatlık beni geriye attı. Sonra da takım maçlar kazanıyordu ve beklemem gerekti. Ama saha içi ve dışında her şeyi iyi yaptık. Önemli olan buydu. İkinci devre full oynasaydım tabii ki daha farklı olurdu.





Futbol öyle bir oyun ki... Sezona çok iyi başlıyorsunuz sonra bir bakıyorsunuz işler farklı oluyor. Bizim hedefimiz önce lige iyi başlamak. Sonra da devamını getirmek. Yukarılarda olmamız gerekiyor. Biz öncelikle lige yeni geldik. Bunun farkındayız. Yeni bir takım oluşturduk. Bu takım oturduktan sonra farklı olacak.





Rekabet kesinlikle takıma pozitif yansır. Alternatif oyuncu olunca işler farklı oluyor. Örneğin; takımdaki tek golcüyseniz ve bir problem de yoksa yüzde 80 oynarsın. Ama kadroda başka oyuncular olunca farklı oluyor. Ortaya adalet çıkıyor. Kimin performansı iyiyse o oynar. Hocanın vereceği bir karardır. Rekabet her zaman olacak. Kaliteli oyuncular geldi. Takımı daha iyi noktaya getirecek. Bu da bizim oyunumuzu etkileyecektir.

Yaş arttıkça tecrübe ve kalite de ortaya çıkıyor. Vücudunu daha iyi tanıyorsun. Daha akıllıca oynuyorsun. Yaş ilerledikçe bunu yaşıyorum. Bence genç ya da yaşlı oyuncu yoktur. Zlatan mesele 40 yaşında sözleşme imzaladı. Bence kaliteli ya da kalitesiz oyuncu vardır. Sakatlıklar da futbolda olan şeyler. Hazırlık kampı iyi geçince fit olacağız. Takım oyunu öne çıkacak. Ben elimden geleni yapacağım. Hak eden oynayacak. Süper Lig'de her maç final maçı. Çok değerli maçlar oynayacağız. Kadromuz da kaliteli. Bireysel olarak maksimum katkı vereceğim. Gol olur, asist olur. Önemli olan takım oyununa katkı vermek. 25 gol atacağım ama takım Süper Lig'e çıkamayacak. İşte bu hoşuma gitmez. 15 gol atayım takım bir üst lige çıksın. Benim bakış açım böyle. Önemli olan takım oyunu.

Mustafa Dalcı hocam ile çok iyi bir ilişkimiz var. Oyun felsefesini en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Kimden daha çok verim alabilirse elbette onu oynatacak. Her zaman hocanın kararına saygı duyuyoruz. Hoca herkesle iyi iletişim kuruyor. Eksikleri dile getirir, tamamlaman için fırsat verir. Kaliteli bir teknik adam.

Formaları beğendim. Daha canlı olarak giyemedim. Geçen sezonki formalardan daha güzel. Ankaragücü forması her zaman değerlidir. Çünkü Ankaragücü çok büyük bir camia. Kulübün köklü olduğunu herkes hissediyor. Futbolcular da hissediyor.





Tabii ki maçtan önce kimle oynayacağınızı düşünüyorsunuz. Konsantrasyon ve hedef ise hep aynıdır. Bir golcüyseniz gol atmak istersiniz. Ama gol attığınızda saygı çerçevesinde sevinirsiniz. Tabi ki Galatasaray'da da güzel günlerim oldu. Sahada mücadele etmeye devam edeceğim. Rakip fark etmeksizin Ankaragücü adına gol atmaya devam edeceğim.





Seferovic kaliteli bir oyuncu. Kendine has özellikleri var. Mücadelecidir ve kale önünde soğukkanlıdır. Benfica'da bunu zaten ispatladı. Galatasaray'da baskı olabilir. Ama yetenek ve kalite olarak oyuncuyu doğru kullandıktan sonra faydalanırlar. Bence Seferovic oyunu oturduktan sonra Galatasaray'da başarılı olacaktır.





Eray ile epey oldu görüşmeyeli. Eray benden daha sonra Basel'de yıldızlaştı. Tecrübe kazandı. Hangi seviyede olduğunu görme imkanı oldu. İspanya'ya gitmek kolay değil. Tabi şayet gelirse Beşiktaş'ın sistemine uyup uymaması oyun felsefelerine bağlı. Bence yetenekli, kaliteli bir isim. Gelirse Beşiktaş'ta sıçrama yapıp çok iyi yerlere gelebilir. Son yıllarda benzer örneklerini de gördük.

Güzel bir soru (gülerek). Bafetimbi Gomis'i çok beğeniyorum. Beraber oynadık, şampiyon olduk. Gollerini hep atıyordu. Çok iyi sezon geçirdi. Galatasaray'a çok büyük katkısı oldu. Soruna yanıt olarak Gomis diyeyim. Ama geçmişe gidersek Jardel de beğendiğim isimlerden biriydi. Liste uzar gider (gülerek).

Almanya'da genelde bir oyuncuyu sattıktan sonra yerini çok güzel doldurabiliyor takımlar. Dortmund daha önce bunu yaptı. Haaland gittikten sonra Haller gibi mesela çok iyi bir oyuncu aldılar.

Bir oyuncu satılınca yerini dolduruyorlar. Bu da aslında işin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Geçen sene Bayern şampiyon oldu. Dortmund ve Leverkusen yakın puan olarak birbirine yakın gidiyordu. Leverkusen ile benim oynadığım dönemde ikinci olmuştuk. Kaliteli ve yetenekli oyuncuları var. Leverkusen bu sezon ya da gelecek sezon şampiyonluğa ulaşabilir. İnşallah şampiyon olurlar. Geçen attığım bir gol videomu paylaşmışlardı. Vefalı bir kulüp. Doğum günümde dahi kutlamaları unutmuyorlar. Kalbimde yerleri büyük.

Taraftarlarımız geçen sezon yanımızda oldular. Neler başarabileceğimizi gördüler. Bu sezon da yanımızda olsunlar ve bize destek versinler. Elimizden geleni yapacağız. Onlara başarılı olabilmek için elimizden gelenin maksimumunu yapacağımızın sözünü vereyim.

Futbol: Yaşam

Ankaragücü: Şampiyonluk

Galatasaray: Unutulmaz

Leverkusen: Kalp

Türkiye : Vatan

En çok sevdiğin yemek: İskender

En çok sevdiğin müzik tarzı: Türk halk müziği

En iyi takım arkadaşın: Abdullah Durak

Birlikte çalıştığın en iyi teknik adam: Jupp Heynckes

VAR sistemi: Üzücü

Aile: Her şey