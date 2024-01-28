Ephesus Kupası sona erdi

İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ephesus Kupası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2024 17:46
Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda mücadeleler tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonda yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında 14 ülkeden 21 çift ve diğer kategorilerde 212 sporcu performans sergiledi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler

Burak Demirboğa

Alp Eren Özkan

Alp Töre Ovalıoğlu

Kadınlar

Aleksandra Golovkina (Litvanya)

Anastasia Gracheva (Moldova)

Sofiya Farafonova (Kazakistan)

Buz dansı

Sofia Val-Asaf Kazımov (İspanya)

Lou Terreaux-Noe Perron (Fransa)

Olivia Oliver-Filip Bojanowski (Polonya)

Genç Erkekler

Ali Efe Güneş

Lukas Vaclavik (Slovakya)

Efe Ergin Dinçer

Genç Kadınlar

Elina Goidina (Estonya)

Sabina Alieva (Azerbaycan)

Sofiia Rymshyna (Ukrayna)

Genç Buz Dansı

Iryna Pidgaina-Artem Koval (Ukrayna)

Gina Zehnder-Beda Leon Sieber (İsviçre)

Irmak Yücel-Danil Pak

Advanced Novice Erkekler

Kaan Sanal

Batu Tasasız

Advanced Novice Kadınlar

Deniz Tarım

Leyla Çetin

Irina Pavlenko (Kazakistan)

Advanced Novice Buz Dansı

Silvia Lutay-Gleb Riaskin (Bulgaristan)

Angela Chuvilyaeva-Maksim Semjonov (Estonya)

Laura Balcerska-Borys Makowski (Polonya)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery