Ephesus Kupası sona erdi

Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda mücadeleler tamamlandı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonda yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında 14 ülkeden 21 çift ve diğer kategorilerde 212 sporcu performans sergiledi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler
Burak Demirboğa
Alp Eren Özkan
Alp Töre Ovalıoğlu
Kadınlar
Aleksandra Golovkina (Litvanya)
Anastasia Gracheva (Moldova)
Sofiya Farafonova (Kazakistan)
Buz dansı
Sofia Val-Asaf Kazımov (İspanya)
Lou Terreaux-Noe Perron (Fransa)
Olivia Oliver-Filip Bojanowski (Polonya)
Genç Erkekler
Ali Efe Güneş
Lukas Vaclavik (Slovakya)
Efe Ergin Dinçer
Genç Kadınlar
Elina Goidina (Estonya)
Sabina Alieva (Azerbaycan)
Sofiia Rymshyna (Ukrayna)
Genç Buz Dansı
Iryna Pidgaina-Artem Koval (Ukrayna)
Gina Zehnder-Beda Leon Sieber (İsviçre)
Irmak Yücel-Danil Pak
Advanced Novice Erkekler
Kaan Sanal
Batu Tasasız
Advanced Novice Kadınlar
Deniz Tarım
Leyla Çetin
Irina Pavlenko (Kazakistan)
Advanced Novice Buz Dansı
Silvia Lutay-Gleb Riaskin (Bulgaristan)
Angela Chuvilyaeva-Maksim Semjonov (Estonya)
Laura Balcerska-Borys Makowski (Polonya)
Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonda yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında 14 ülkeden 21 çift ve diğer kategorilerde 212 sporcu performans sergiledi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler
Burak Demirboğa
Alp Eren Özkan
Alp Töre Ovalıoğlu
Kadınlar
Aleksandra Golovkina (Litvanya)
Anastasia Gracheva (Moldova)
Sofiya Farafonova (Kazakistan)
Buz dansı
Sofia Val-Asaf Kazımov (İspanya)
Lou Terreaux-Noe Perron (Fransa)
Olivia Oliver-Filip Bojanowski (Polonya)
Genç Erkekler
Ali Efe Güneş
Lukas Vaclavik (Slovakya)
Efe Ergin Dinçer
Genç Kadınlar
Elina Goidina (Estonya)
Sabina Alieva (Azerbaycan)
Sofiia Rymshyna (Ukrayna)
Genç Buz Dansı
Iryna Pidgaina-Artem Koval (Ukrayna)
Gina Zehnder-Beda Leon Sieber (İsviçre)
Irmak Yücel-Danil Pak
Advanced Novice Erkekler
Kaan Sanal
Batu Tasasız
Advanced Novice Kadınlar
Deniz Tarım
Leyla Çetin
Irina Pavlenko (Kazakistan)
Advanced Novice Buz Dansı
Silvia Lutay-Gleb Riaskin (Bulgaristan)
Angela Chuvilyaeva-Maksim Semjonov (Estonya)
Laura Balcerska-Borys Makowski (Polonya)