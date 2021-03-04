Enner Valencia: 'Kendimizi geliştirmeliyiz'

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Enner Valencia, karşılaşma sonrasında konuştu.



Gol atmakta zorlandıklarını kaydeden Valencia, "Maçın başından beri oyunu domine ettik. Elimizden geleni yaptık ama galibiyet için yeterince skor üretemedik. Bu 1 puan kötü görünüyor ama önemli bir puan da olabilir. Daha çok çalışacağız ve daha iyisini yapmaya çalışacağız. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Çok çeşitli forvetlerimiz var. Aramızda forma mücadelesi var. Bir gerçek var ki, evimizde yeterince skor üretemiyoruz. Deplasmanda daha çok skor üretiyoruz. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi deniyoruz. Bir türlü istediğimiz sonucu alamıyoruz. Daha sıkı çalışmamız gerekiyor." dedi.



