Enner Valencia, Erling Haaland'ı solladı!

Fenerbahçeli Enner Valencia, 19 lig maçında 22 gole ulaştı. Valencia böylece, maç başına gol ortalamasında Manchester City'li Erling Haaland'ı geçti..

, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia, Erling Haaland'ı solladı!
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25 Şubat 2023 21:24
Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle ertelenen Süper Lig maçında Konyaspor'u mağlup ederken Enner Valencia, attığı gollerle yine yıldızlaştı. Son 8 maçın 7'sinde gol atmayı başaran Ekvadorlu futbolcu, rekor bir ortalamayla devam ediyor.

Valencia, Haaland'ın ortalamasını geçti

Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 22 gole ulaştı. 33 yaşandaki tecürbeli futbolcu, maç başına 1.15 gol ortalamasına ulaştı. Sarı lacivertli futbolcu, lig kategorisinde Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland'ı da geçmeyi başardı.

Haaland ile 2 rekora da ortak oldu

23 yaşındaki Norveçli futbolcu Erling Haaland, Premier Lig'de çıktığı toplam 23 maçta 26 gol kaydetti. Haaland'ın maç başı gol ortalaması 1.13. Liglerin seviyesinin farklı olmasından ötürü elbette Haaland'ın istatistiği nitelik olarak daha önde. Bu arada bu sezon 20 gol barajını aşan iki oyuncu da sadece Valencia ile Haaland oldu. İki oyuncu ayrıca 7'şer kezle bir maçta 2 ve üstü en çok gol atan golcü.

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