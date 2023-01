Enner Valencia atıyor, Fenerbahçe kazanıyor

Gaziantep deplasmanında attığı 2 golle, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutan Valencia, bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Valencia, 15 lig maçında 15 gol ve 4 asistlik performansıyla tam 19 gollük katkıda bulundu. Maç başına 1.26 skor desteğinde bulunan Valencia, ortalama her lig maçında 1 gol atmayı başardı. Toplam 986 dakika süre alan Valencia, her 65.7 dakikada bir gol kaydetti. Toplamda ise bu sezon 26 maçta 17 gol atan Ekvadorlu yıldız, 87 dakikaya 1 gol sığdırdı.Valencia'nın daha önce forma giydiği takımlarda ise böyle üstün bir performansı bulunmuyor. Kendi ülkesi dışında Meksika ve İngiltere deneyimleri bulunan Enner Valencia, Fenerbahçe'ye en yakın performansını Meksika ekibi CF Pachuca'da gösterdi. Bu takımda 24 maçta 18 gol atan Ekvadorlu golcü Valencia, ortalama 110 dakikaya 1 gol sığdırdı. Yine bir başka Meksika ekibi Tigres UANL'da ise 118 maçta 34 gol kaydetti. 232 dakikada bir kez fileleri havalandırabildi. Ülkesi Ekvador'da ise CS Emelec'te 323 dakikada 1 gol kaydedebildi.İngiltere'de West Ham ve Everton formaları da giyen Valencia, Premier Lig'de dikkat çeken başarılara imza attı ancak Fenerbahçe performansına yaklaşamadı. West Ham'da 68 maçta sadece 10 gol atan Valencia, ancak her 437 dakikada 1 golle buluşabildi. Everton'da ise 23 maçta 3 gol kaydetti. Orada da her 285 dakikada ancak bir gol atabildi. Ekvador Milli Takımı'nda 77 maçta 38 gol atmayı başaran Valencia, ortalama 149 dakikada 1 gol attı.