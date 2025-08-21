Engin Verel: 'Skriniar yüreğiyle çıkan 11 adamımız olsun'

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu eşleşmesinin ilk maçında Fenerbahçe'nin, kendi evinde 0-0 beraber kaldığı Benfica maçını Akşam yazarı Engin Verel yorumladı.
İşte Verel'in o yazısı;
"MAÇ ÖNCESİ BÜYÜLÜ BİR ATMOSFER"
"Kadıköy'de maç öncesi büyülü bir atmosfer var. Yıllar sonra Şükrü Saracoğlu kompleksinin hoparlörlerinden yükselen Şampiyonlar Ligi müziği hepimizi hayal alemlerine götürüyor. Artık takımlarımızın bu düzeyde başarılı olması şart.
"DÜNYA FUTBOLUNA ODAKLANMALIYIZ"
Kendi içimizdeki kısır çekişmeleri bırakıp, Avrupa ve dolayısıyla dünya futboluna odaklanmalıyız. Çünkü futbol endüstrisi bambaşka bir yere gidiyor ve biz bu sahnede henüz hak ettiğimiz yerde değiliz. Her açıdan zor bir maç. Stresi de sertliği de yüksek.
"ÇOK FAZLA ALTERNATİF DE YOK"
Mourinho'nun kadro seçimini eleştiremem. Elinde çok fazla alternatif de yok. Benfica, bu düzeyde maçlar konusunda deneyimli.
"SERT AKSİYON ALDILAR"
Fenerbahçe'nin baskılı başlayacağını ve ön alanda kendilerini hataya zorlayacağını bildiklerinden, buna karşı sert bir aksiyon aldılar.
"SIEBERT SEYRİCİ KALDI"
İkili mücadelelerin çoğunda futbolun dışına çıktılar. Nedense Alman hakem Daniel Siebert de uzun süre olup bitenlere seyirci kaldı, gereğinden fazla hoşgörülüydü. Ne zaman ki Fenerbahçe de Benfica'ya aynı setlikle karşılık vermeye başladı, hakem kartlarına başvurdu.
"SIK SIK DURAN OYUN BENFICA'NIN İŞİNE GELDİ"
Haliyle sık sık duran ve soğuyan oyun Portekiz ekibinin işine geliyordu. Buna rağmen hakemin ilk yarıya sadece 1 dakika ilave etmesi çok da kabul edilebilir bir durum değildi. Takımlar soyunma odasına giderken Benfica istatistiklerde bize karşı üstün gözüküyordu. Sadece onlar 2, biz 3 isabetli şut atmıştık.
"DURAN-NESYRİ İKİLİSİ BÖYLE BİR MAÇ İÇİN LÜKSTÜ"
İlk yarıdaki tablo ikinci yarı için pek istikbal vadetmiyordu. Mourinho'nun bir şeyler yapması gerekiyordu. Biz de merakla ikinci yarıyı beklemeye koyuldu. Ama o hiçbir değişiklik yapmadan sahaya çıktı. Bence Nesyri-Duran ikilisi böyle bir maç için lükstü.
"DURAN ÇOK KATKI VEREMEDİ"
Nitekim dün Duran çok katkı veremedi. Forvet sayısının çok olması, daha çok pozisyon üretmek ve daha çok gol atmak anlamına gelmiyor. Orta saha çetin mücadelede üstünlük sağlayacak bir güç istiyor. Ben bunları yazarken Mourinho 66. dakikada Talisca'yı Duran'ın yerine oyuna aldı.
"SAHAYA 11 SKRINIAR LAZIM"
Talisca da 3 dakika sonra Luis'in atılmasını sağladı. Rakip artık 10 kişiydi ve en azından 1 gol bulup, rövanşa avantajlı gitmeliydik. Bunun için de herkes yüreğini koydu ama olmadı. Ben ikinci maçtan umutluyum. Çünkü bu kez onlar saldırmak zorunda. Yeter ki sahaya Skriniar yüreğiyle çıkan 11 adamımız olsun."
