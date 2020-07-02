Enes 90+7'de penaltı kaçırdı, Valladolid galibiyetten oldu

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Valladolid'in Levante'yi konuk ettiği karşılaşmanın son dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Enes 90+7'de penaltı kaçırdı, Valladolid galibiyetten oldu
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02 Temmuz 2020 01:22
İspanya La Liga'nın 33. hafta karşılaşmasında Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın takımı Valladolid ile Levante karşı karşıya geldi.

Estadio Municipal José Zorrilla'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi ancak maçın en çok konuşulan anlarında Enes Ünal'ın adı vardı. Golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın son dakikalarında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Enes Ünal geldi. Enes'in vuruşunu kaleci Aitor Fernandez kurtardı ve Valladolid 3 puan alma şansını kaçırarak 1 puanla yetindi.

La Liga'da aynı saatte oynanan maçta ise Villarreal Real Betis'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.



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