Beşiktaş'ın sezon başında 2 milyon euro ödeyerek İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan'a Süper Lig'den talip çıktı.



Siyah-beyazlı takımın ligde oynadığı üç maçta toplam 115 dakika görev yapan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, henüz Şenol Güneş'in gözüne giremedi.



Emrecan Uzunhan için Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve eski kulübü İstanbulspor sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu.



Genç futbolcunun ayrılışıyla ilgili teknik direktör Şenol Güneş kararını henüz vermedi. Şenol Güneş'in raporuna göre Beşiktaş, iki kulübe cevap verecek.



Emrecan Uzunhan, Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada 156 dakika sahada kaldı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ