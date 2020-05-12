Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a yardım

Fenerbahçe'nin önemli ismi Emre Belözoğlu, Ramazan ayında Trabzon'a gıda yardımı gönderdi.
Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu Kızılay'ın koordinasyonuyla 80 bin TL'lik gıda yardımı yaptı.
Emre Belözoğlu'nun özellikle köyde yaşayan vatandaşları tercih ettiği bilgisine ulaşıldı.
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Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu Kızılay'ın koordinasyonuyla 80 bin TL'lik gıda yardımı yaptı.
Emre Belözoğlu'nun özellikle köyde yaşayan vatandaşları tercih ettiği bilgisine ulaşıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın