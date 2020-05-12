Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a yardım

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, annesinin memleketi Trabzon'da ihtiyacı olanlara yardım etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Emre Belözoğlu'ndan Trabzon'a yardım
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12 Mayıs 2020 08:47
Fenerbahçe'nin önemli ismi Emre Belözoğlu, Ramazan ayında Trabzon'a gıda yardımı gönderdi.

Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu Kızılay'ın koordinasyonuyla 80 bin TL'lik gıda yardımı yaptı.

Emre Belözoğlu'nun özellikle köyde yaşayan vatandaşları tercih ettiği bilgisine ulaşıldı.

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