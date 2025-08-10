10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-228'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-026'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-027'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-084'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Emre Belözoğlu'ndan transfer mesajı!

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, sezona mükemmel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım oyuncularını sıcak ve nemli havada gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladı.

Antalyaspor'un 5 sene sonra ilk defa galibiyetle sezona başladığını aktaran Belözoğlu, "Biraz çalıştığımız yerden golleri attık. Bugün kime ne pozisyonda görev verdiysek, herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Antalyaspor, gerçekten kolay bir süreç yaşamıyor. İçerisi dışarısı düşünüldüğünde bence mükemmel bir başlangıç. Kendi oyuncularımı ayrıca tebrik ediyorum." dedi.


Emre Belözoğlu, belli bölgelerde eksiklerin olduğunu, kadroya birkaç takviye daha yapacaklarını açıkladı.

Süper Lig'de ilk 10'un içinde yer almanın dışında başka hedefleri olmadığını vurgulayan Belözoğlu, "Bizim elimizde gençleri de dahil ettiğimizde 22-23 oyuncu olması lazım. Direkt burada yarışacak, birbiriyle tabiri caizse çarpışacak 13-14 oyuncu profiline ihtiyacımız var. Lig uzun. Görüyorsunuz çok zor. Rakipler çok dinamik, çok güçlü oyuncular tercih ediyorlar. Yani çok güçlü bir takıma karşı bence önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Belözoğlu, her oyuncuyu oynatmaya çalışacağını, doğru zamanda genç oyunculara da şans vereceğini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
