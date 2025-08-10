Emre Belözoğlu'ndan transfer mesajı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, sezona mükemmel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım oyuncularını sıcak ve nemli havada gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladı.Antalyaspor'un 5 sene sonra ilk defa galibiyetle sezona başladığını aktaran Belözoğlu,dedi.Emre Belözoğlu, belli bölgelerde eksiklerin olduğunu, kadroya birkaç takviye daha yapacaklarını açıkladı.Süper Lig'de ilk 10'un içinde yer almanın dışında başka hedefleri olmadığını vurgulayan Belözoğlu,diye konuştu.Belözoğlu, her oyuncuyu oynatmaya çalışacağını, doğru zamanda genç oyunculara da şans vereceğini sözlerine ekledi.