Emre Belözoğlu: 'İlk yarıda farkı yakalayabilirdik'

Süper Lig'de Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından konuştu.



Seyirciler için çok keyifli bir maç oynandığını ifade eden Belözoğlu, şunları dile getirdi:



"İlk yarıda bizim çok rahat farkı yakalayabileceğimiz bir oyun vardı. İkinci yarıda oyunun sıkıştığı anlarda bence 3-4 tane çok net Adana Demirspor'un girdiği ve bizi Deniz'in gerçekten koruduğu bir dönemi var maçın. İki takım da iyi takımlar, ligin önemli takımları. Rakibimizin mevcut kadrosu bence çok güçlü bir kadro. Başlarında bence çok değerli iyi bir hocaları var."



Belözoğlu, Wu ile beraber 3 genç oyuncuyu oynatma isteğinde olduğunu, bugün onların da bunun karşılığını verdiğini belirtti.



Bu futbolcuların başarılarıyla kendilerini mutlu edeceğini umduğunu ifade eden Belözoğlu "Bence Türk futboluna önemli iki tane Türk oyuncu kazandıracağız gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Aynı şekilde Çin'den transfer ettiğimiz Wu'nun da bugünkü performansı bence gayet iyiydi. " dedi.





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